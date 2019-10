Het grootschalige bouwproject bij de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam wordt toch niet geraakt door het stikstofbesluit. De gemeente Amsterdam heeft een fout gemaakt bij de inventarisatie van de bouwprojecten die mogelijk gevaar lopen door de uitspraak, meldt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Dinsdag stuurde Van Doorninck een korte lijst met daarop drie bouwprojecten die door de stikstofuitspraak op losse schroeven zouden staan. De projecten zouden opnieuw moeten worden beoordeeld.

Het Urban Interactive District bij de ArenA met woningen, kantoren, horeca, een theater en een hotel, staat ten onrechte op die lijst, evenals een nieuw datacenter in Zuidoost.

"Uiteindelijk is bij de totstandkoming van de inventarisatie een fout ontstaan. Het behoeft geen nadere uitleg dat dit niet had mogen gebeuren", schrijft Van Doorninck.

Gemeente nam direct contact op met betrokken partijen

Nadat de fout door de gemeente werd opgemerkt, is er volgens de wethouder direct contact opgenomen met de betrokken partijen. Van Doorninck: "We hebben hen direct geïnformeerd, onze excuses aangeboden en blijven met hen in gesprek over de mogelijke consequenties."

Het derde bouwproject op de lijst is Strandeiland. De eerste fase van Strandeiland gaat sowieso door. De vergunning voor die fase is volgens de gemeente "onherroepelijk".