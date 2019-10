Het verkeer rond de Spaarndammertunnel is gestremd nadat een auto op de Tasmanstraat in Amsterdam over de kop is geslagen.

De tunnelbuis in de richting van het centrum is volgens een getuige afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de politie is het onbekend wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto heeft geen ernstig letsel opgelopen en is nog aanspreekbaar.