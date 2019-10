Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam een geldboete geëist tegen de agent die in 2016 de 34-jarige Harm Wimmenhove doodreed op de Nassaukade in Amsterdam.

De agent spoedde zich in juni 2016 na een melding over een inbraak naar het Damrak. Zijn busje botste vervolgens met 85 kilometer per uur op Wimmenhove, die op dat moment op de fiets zat. De klap werd het slachtoffer fataal.

Volgens de officier van justitie was het logisch dat de politieman met spoed op een melding afging. Ook zou de agent zich hebben gehouden aan de richtlijnen. Als agent mocht hij harder rijden dan andere weggebruikers.

Omdat hij bij kruispunten en oversteekplaatsen geen vaart minderde, veroorzaakte hij volgens het OM echter wel gevaarlijke situaties. Daarom eist justitie een geldboete van 500 euro, een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden en een proeftijd van twee jaar.