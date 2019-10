Amsterdam

Blauwe Moskee-imam verbaasd over kritiek op luidere gebedsoproep

Hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam is verbaasd over de negatieve reacties van verschillende politieke partijen over de versterkte gebedsoproep van de moskee in Slotervaart. De hoofdimam roept politici met tegengeluiden op om met hem in gesprek te gaan.