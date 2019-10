Hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam is verbaasd over de negatieve reacties van verschillende politieke partijen over de versterkte gebedsoproep van de moskee in Slotervaart. De hoofdimam roept politici met tegengeluiden op om met hem in gesprek te gaan.

Tijdens de commissievergadering in de Stopera van dinsdagavond spraken verschillende politieke partijen zich uit tegen de versterkte oproep. "We vinden het een zeer onverstandige manier om het op te leggen aan omwonenden en daarna als een soort aflaat - om in geloofstermen te blijven - een bewonersbijeenkomst te organiseren", zei VVD-raadslid Daan Wijnants.

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga noemde het initiatief van de gebedsoproep "een strijdkreet". "Er wordt Amsterdammers toegeschreeuwd dat er maar één God is, de grootste zelfs."

Ze noemde het kwalijk dat de oproep Arabischtalig is en versterkt wordt. "Als hun God werkelijk de grootste is, dan heeft hij ook geen luidspreker nodig."

'Geen van de politici zijn naar de bewonersbijeenkomst gekomen'

Elforkani hoorde deze geluiden vanuit de Stopera. "Ik krijg veel kritiek op mijn initiatief, maar opvallend is dat geen van de politici bij onze bewonersbijeenkomst is geweest om in gesprek te gaan."

Hij nodigt tegenstanders van de versterkte gebedsoproep uit om het hierover te hebben. "Buurtbewoners hebben mij laten weten dat ze er positief tegenover staan, maar negatieve geluiden uit de omgeving heb ik eigenlijk niet gehoord."

Versterkte gebedsoproep moet islam normaliseren

Ook burgemeester Femke Halsema sprak zich uit over de zogeheten azan: "Ik hoorde een zeker gebrek aan enthousiasme bij de hele raad, op DENK na. Ik deel dat gebrek aan enthousiasme."

De achterliggende gedachte van de versterkte gebedsoproep was dat de moskee met het laten horen van de azan een bijdrage wil leveren aan het normaliseren van de islam.

"Ik denk dat Elforkani met normalisatie bedoelt dat het voor miljoenen moslims de oproep tot het vreedzaam belijden van hun godsdienst is", zei Halsema. "Maar als dan de intentie normaliseren is, doe het dan in het Nederlands, dat vind ik ook het meest logisch. Dat heeft me een beetje verbaasd."

Nederlands als voertaal in moskee, maar oproep altijd in Arabisch

Elforkani laat weten dat preken in de moskee in het Nederlands zijn. Ook zegt hij dat de algemene voertaal Nederlands is, maar dat de azan wel altijd in het Arabisch is vanwege de religieuze voorschriften. "Maar als veel buurtbewoners zich melden, dan zullen wij zeker serieus naar hun argumentatie luisteren."

Binnenkort zal de hoofdimam in gesprek gaan met burgemeester Halsema.