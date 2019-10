Udo Kock, toenmalig wethouder van Financiën, Economische Zaken en Zuidas, bracht de Amsterdamse gemeenteraad al in mei op de hoogte van de kwetsbare financiële situatie van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Kock informeerde de gemeenteraad destijds in een vertrouwelijke brief, die nu in handen is van AT5.

"Om default te voorkomen, zullen de banken naar verwachting aangeven dat een kapitaalinjectie nodig is of een oplossing gevonden moet worden met een vergelijkbaar effect", schreef Kock.



Zo'n anderhalve maand na de brief legde het AEB de afvalverbranding grotendeels stil. De gemeenteraad voerde enkele dagen daarna een spoeddebat over de situatie. Pas toen werd bekendgemaakt dat het afvalverbrandingsbedrijf tientallen miljoenen euro's nodig heeft om het te redden van een faillissement.

Banken reageerde 'verrast' op financiële situatie

Het AEB gaf op 5 en 8 juli bij de banken aan dat er binnen enkele dagen een oplossing moest komen voor de financiële situatie, omdat het bedrijf anders uitstel van betaling zou moeten aanvragen. De banken zouden 'geschrokken en verrast' hebben gereageerd.

Inmiddels bereidt het stadsbestuur een openbare veiling voor van het AEB. Over ongeveer een maand moet daarover meer duidelijkheid zijn.