De gemeente Amsterdam heeft een onveilig kruispunt aan de Burgemeester Röellstraat en de Burgemeester Van Leeuwenlaan knalblauw geverfd om de veiligheid te verbeteren.

Eind september vonden op het kruispunt in twee dagen tijd twee ongelukken plaats. Bij een van die twee ongevallen moest een bestuurder uit zijn auto worden geknipt. In 2017 kwam op het kruispunt een zestienjarig meisje onder de tram, die aan haar verwondingen overleed.

De roep van buurtbewoners om verkeerslichten was sterk. Volgens de gemeente wordt het kruispunt daar niet veiliger door. "De ervaring is dat meer mensen dan juist door rood gaan rijden", zei een woordvoerder twee jaar geleden.

In oktober zei stadsdeelbestuurder Erik Bodeldijk dat een rotonde op termijn mogelijk de beste oplossing is. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Ook denkt hij aan verkeersremmende maatregelen en borden met de woorden 'Let op gevaarlijk kruispunt'.

Een beslissing over definitieve maatregelen wordt later genomen. Maar het stadsdeel wil daar niet op wachten en heeft het kruispunt daarom alvast blauw geverfd, zodat het meer opvalt. Daar blijft het vermoedelijk niet bij, laat een woordvoerder weten. "Het blauw kleuren is de eerste van een aantal stappen om de verkeersveiligheid te verbeteren."