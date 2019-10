Een toerist is in de nacht van zaterdag op zondag onder invloed van hasj of wiet in de gracht gesprongen bij de Oudezijds Voorburgwal.

Het is onbekend hoe lang de man in het water lag toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Hij was buiten bewustzijn toen duikers hem uit de gracht haalde, en moest worden gereanimeerd.

De politie zegt zondagochtend dat de man weer bij bewustzijn is en dat het tot nu toe 'redelijk' gaat. Hij ligt nog in het ziekenhuis.

Of de man alleen of met vrienden was toen hij de gracht insprong, is niet bekend.