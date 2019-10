In de Jacob Krausstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De vermoedelijke dader zou te voet zijn gevlucht.

De politie kreeg vlak voor 1.30 uur een melding van de schietpartij. Agenten troffen bij aankomst het slachtoffer aan, maar van de dader ontbrak ieder spoor.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, een forensisch team doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

De politie schrijft op Twitter dat het zondagochtend met meer informatie over de zaak komt.