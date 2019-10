De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee personen van 27 en 21 jaar oud aangehouden nadat een man zich uren eerder met een schotwond in zijn been bij het OLVG West op de Jan Tooropstraat in Amsterdam meldde.

De gewonde man was bij het ziekenhuis afgezet door de bestuurder van een Audi A3 met Frans kenteken.

Rond 2.30 uur werd dat voertuig gelokaliseerd op de A2 ter hoogte van Breukelen en aan de kant gezet. De politie vond al snel sporen van bloed, maar geen vuurwapen.

De twee inzittenden konden zich niet legitimeren en werden gearresteerd. De auto is in beslag genomen en zal verder worden onderzocht.

Het slachtoffer werd na een behandeling ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zegt dat hij op straat in zijn been werd geschoten, maar weigert in details te treden.

De twee verdachten zullen worden gehoord door de politie.