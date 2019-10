Uit Weekend in Amsterdam: BNNVARA Festival en 24H Oost Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Ontmoet televisiepersoonlijkheden als Tim Hofman, Floortje Dessing en Sinan Can tijdens het BNNVARA Festival of bezoek een van de vele activiteiten tijdens 24H Oost. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.