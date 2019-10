De Amsterdamse politiechef Frank Paauw vindt dat er vanwege het stijgende aantal plofkraken in de stad gekeken moet worden naar het verplaatsen van geldautomaten die onder woningen zitten.

"Deze automaten zijn geplaatst toen we dit (plofkraken red.) allemaal nog niet hadden. Er is niet gekeken naar de bouwkundige situaties die boven die automaten zitten. Ik vind dat je dat moet bekijken", stelt Paauw in het AT5-programma Het Verhoor.

Het aantal plofkraken en pogingen in Amsterdam is de afgelopen jaren gestegen. In 2017 vonden er drie plofkraken plaats in de stad, tegenover negen in 2018. Dit jaar zijn er al dertien incidenten geweest.

Vorige week raakte voor het eerst een omwonende gewond toen een geldautomaat aan de Haarlemmermeerstraat werd opgeblazen. Het slachtoffer lag in de bovengelegen woning te slapen toen de ruiten sprongen. Hij raakte gewond door rondvliegend glas.

De politie werkt momenteel ook samen met banken in een speciale taskforce. Er wordt gekeken naar de locaties, maar er wordt ook gesproken over de beveiliging van kluizen.