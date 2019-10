Twee secretaresses van advocaat Gerald Roethof is woensdagochtend mishandeld door een man in het advocatenkantoor aan de Ceintuurbaan in De Pijp in Amsterdam. Een verdachte is kort daarop door de politie opgepakt.

Volgens Roethof kwam de man het kantoor binnen en vroeg hij naar een collega van een kantoor dat gelieerd is aan het kantoor van Roethof Advocaten. Die collega was niet bekend bij Roethof.

Direct bij binnenkomst begon de man te schelden. Aanwezige medewerkers van het secretariaat verzochten de man daarop om zich rustig te houden. De man kalmeerde echter niet en zou twee secretaresses van Roethof hebben aangevallen en mishandeld. Ook werden vernielingen op het kantoor aangericht.

Een van de vrouwen is volgens de politie overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden.