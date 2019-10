Duizenden woningen in Amsterdam hebben nog oude loden waterleidingen waardoor het drinkwater in die woningen vervuild kan raken, meldt de GGD Amsterdam woensdag.

Afgelopen weekend werd in woningen in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot in het Amsterdamse stadsdeel Noord een te hoge concentratie lood in het drinkwater aangetroffen. Een te grote hoeveelheid lood in het lichaam kan bij kinderen een negatieve invloed op de hersenontwikkeling hebben.

Het gaat uitsluitend om woningen die voor 1960 zijn gebouwd. Sindsdien wordt geen lood meer gebruikt voor leidingen. De commissie Signalering Gezondheid en Milieu van de Gezondheidsraad komt begin november met een uitgebreid rapport over het lood in drinkwater.

'IQ-score kan vijf punten lager liggen door loodgehalte'

Fred Woudenberg is voorzitter van de commissie en afdelingshoofd Leefomgeving van de GGD Amsterdam. "De gevolgen voor zuigelingen en jonge kinderen moeten niet onderschat worden", vindt hij. "Het IQ wordt door verschillende factoren bepaald, maar lood heeft daar in elk geval een negatieve invloed op."

"Het IQ kan bij sommige kinderen vijf punten lager liggen door alleen het loodgehalte." De risico's bij volwassenen zijn veel kleiner, omdat hun hersenen niet meer groeien.

Volgens Woudenberg kun je met het blote oog niet vaststellen of het water uit de kraan te veel lood bevat. De enige manier om erachter te komen of er lood in het water zit, is door het water te testen door Waternet of een gespecialiseerd bedrijf.

Volgens de GGD is dit niet alleen een probleem in Amsterdam. In heel Nederland zijn nog maximaal 200.000 woningen met loden leidingen. In die woningen is er een reële kans dat er te veel lood in het drinkwater terechtkomt.