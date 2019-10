Binnenland Zware voertuigen op Malieveld verboden om veiligheid parkeergarage Bij volgende protesten in Den Haag mogen geen zware voertuigen, zoals trekkers, meer op het Malieveld staan, meldt de gemeente Den Haag woensdagmiddag. Dit besluit is genomen nadat uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de parkeergarage onder het Malieveld niet bestand is tegen het gewicht van zware voertuigen.