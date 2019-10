De werkzaamheden voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam zijn begonnen. Het oostelijke deel van de straat ligt sinds vorige week maandag al open.

De fiets-en voetpaden worden verbreed om zo meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. De werkzaamheden duren tot de zomer van 2020.

In deze fase van de werkzaamheden zijn de oostelijke rijbaan van de Frederik Hendrikstraat en het fietspad afgesloten. Auto's en fietsers in noordelijke richting worden omgeleid via de Tweede Hugo de Grootstraat en de Nassaukade.

In de gedeeltes waar gewerkt wordt, kan niet worden geparkeerd.

"In de zomer van 2020 zijn de werkzaamheden in de Frederik Hendrikstraat klaar en worden er bomen in de straat geplant", vertelt omgevingsmanager Jessica ter Maat in Het Verkeer.