Boeren die willen protesteren tegen de stikstofberekeningen van het RIVM hebben contact met burgemeester Femke Halsema over een mogelijke demonstratie op de Dam. Dat bevestigt een woordvoerder van Halsema woensdag in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van De Telegraaf.

Belangengroep Agractie meldt woensdag dat ze deze week in gesprek is geweest met de burgemeester. Het plan van de boeren is om in december een demonstratie te houden.

"Gemeente Amsterdam en Agractie zijn samen aan het kijken hoe we deze actie succesvol kunnen laten verlopen", is te lezen in het bericht van de belangengroep.

De woordvoerder van Halsema laat weten dat er contact is tussen de burgemeester en de boeren, maar meldt dat verder nog niets vaststaat.

Over de vorm van het mogelijke protest op de Dam, of ergens anders in de stad, is nog weinig duidelijk. Ook zou er overleg zijn geweest met ambtenaren in de Stopera.

De boeren protesteerden de afgelopen weken al bij meerdere provinciehuizen en twee keer op het Malieveld in Den Haag.