De politie heeft dinsdagochtend een gekraakte woning in de Borgerstraat in de Kinkerbuurt in Amsterdam ontruimd. Het pand wordt verkocht.

De benedenwoning stond voor ongeveer 3 ton te koop. Een groep activisten was het daar niet mee eens. Volgens hen was het zonde dat de woning hierdoor niet meer beschikbaar was voor ouderen of invaliden die geen koophuis kunnen betalen.

Stadgenoot was het niet met de actie eens en drong aan op ontruiming. "In eerste instantie gaven de krakers aan dat ze een week bleven zitten om een statement te maken", zegt een woordvoerder.

"Die belofte kwamen ze niet na. Ze zeiden dat ze bleven zitten totdat we de woning uit de verkoop zouden halen. Toen hebben we aangifte gedaan. Kraken mag niet. Het is tegen de wet."

Een woordvoerder van de politie zegt dat er één persoon in de woning was. Hij is de woning uitgezet, maar niet aangehouden. Het pand is daarna overgedragen aan Stadgenoot.

Petitie tegen verkoop 330 keer ondertekend

De actievoerders kregen ook steun van bijvoorbeeld ouderen uit de buurt, die voor de woning op de foto gingen. Een petitie tegen de verkoop werd ruim 330 keer ondertekend. Volgens de ondertekenaars neemt Stadgenoot "ondanks eerdere acties en waarschuwingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet".

Volgens Stadgenoot is de kritiek van de krakers onterecht. Met het stadsbestuur is namelijk afgesproken dat alle woningcorporaties dit jaar maximaal tweeduizend woningen mogen verkopen. "Wij manoeuvreren binnen die grenzen", zegt de woordvoerder.

"We voegen netto veel meer sociale huurwoningen toe dan we verkopen en slopen. Voor de verkoop van deze woning kunnen we er bijvoorbeeld twee in Geuzenveld terugbouwen."