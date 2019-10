De Blauwe Moskee in Amsterdam Nieuw-West wil over drie weken beginnen met het versterken van de gebedsoproepen via luidsprekers.

Over drie weken zal de oproep tot het vrijdaggebed in de hele wijk luid en duidelijk te horen zijn. Dat zegt Yassin Elforkani, hoofdimam van de moskee, zondag tegen AT5. Hiermee wil het moskeebestuur de islam in de stad normaliseren.

Zondag werd een informatieavond georganiseerd in de moskee, waarbij het plan werd besproken met omwonenden. Enkele tientallen bewoners waren bij de bijeenkomst aanwezig.