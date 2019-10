In het drinkwater van woningen in de Amsterdamse wijken Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot is een te hoge concentratie lood aangetroffen. Voor jonge kinderen kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.

Dat meldt Het Parool zaterdag. Bij 1.655 huurwoningen van Ymere in de twee tuindorpen viel deze week een brief op de mat, waarin wordt gewaarschuwd dat de woningen mogelijk zijn aangesloten op een centrale ringleiding van lood.

Het gebruik van lood in waterleidingen is al lang verboden, maar een aantal woningen dat in de jaren twintig en dertig is gebouwd, is nog wel aangesloten op de ringleiding. In tegenstelling tot de meeste andere leidingen is deze ringleiding nooit vervangen. Op die manier kwam in verschillende woningen lood in het drinkwater.

Een te grote concentratie aan lood kan schadelijk zijn voor jonge kinderen en het leervermogen negatief beïnvloeden, vertelt Fred Woudenberg van de GGD in Het Parool. De GGD adviseert daarom om de leidingen te verwijderen.

Woningcoöperatie Ymere, dat veel woningen in de buurten verhuurt, gaat onderzoeken welke woningen aangesloten zijn op een loden ringleiding. Het gaat volgens de Woningcoöperatie mogelijk om honderden huizen. Ymere wil graag af van loden leidingen, maar daarvoor moet wel de vloer van woningen worden opengebroken.

Waternet geeft aan dat het de verantwoordelijkheid is van de huiseigenaar om te controleren of er loden leidingen aanwezig zijn en om deze vervolgens te vervangen. Daarnaast adviseert Waternet ouders om hun jonge kinderen bronwater te geven.