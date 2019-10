Amsterdam

Berovingen met pepperspray bij Martin Garrix-concert, 130 mensen onwel

Ongeveer 130 mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een optreden van Martin Garrix op het Amsterdam Dance Event (ADE) in de RAI bespoten met pepperspray. Zij raakten onwel en een aantal personen is beroofd. De politie is een onderzoek gestart.