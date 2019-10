Tech Amsterdam stopt eind oktober met via wifi volgen van passanten op Wallen Amsterdam is van plan om eind oktober te stoppen met het volgen van passanten op de Wallen en in de Kalverstraat door middel van de zogenoemde wifitracking. Na een proef van twee jaar blijkt dat de wifisensoren bij het tellen van het aantal mensen geen toegevoegde waarde hebben naast het gebruik van warmtebeeldcamera's, laat een woordvoerder van de gemeente na vragen van NU.nl weten.