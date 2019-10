De 21-jarige Ahmad P., die wordt verdacht van het neersteken van Roderick Leta in januari van dit jaar in Amsterdam-West, moet opnieuw worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), heeft de rechtbank vrijdag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed vrijdag een beroep op de rechtbank om de 21-jarige verdachte te laten onderzoeken, zodat gekeken kan worden of P. eventueel een stoornis heeft en of dat er bijvoorbeeld sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Bij een eerder psychologisch onderzoek wilde de 21-jarige verdachte geen inzicht geven.

Leta (29) werd in januari neergestoken in de Van Reigersbergenstraat in het stadsdeel West. De Amsterdammer overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De politie startte direct een grootschalig onderzoek, waarbij ook werd gekeken naar de telefoon van het slachtoffer. Uit zijn telefoongegevens bleek dat hij op de dag van zijn dood meerdere keren telefonisch contact met P. heeft gehad; de twee waren vrienden.

Kledingstukken aangetroffen met DNA slachtoffer

In de woning van de verdachte werden vervolgens verschillende kledingstukken aangetroffen waarop DNA van het slachtoffer zat, waaronder op zijn handschoenen en jas. Ook werd vlak bij de locatie van de fatale steekpartij een koksmes uit de Kostverlorenvaart gehaald; hier zat het DNA van zowel het slachtoffer als de verdachte op.

P. ontkent niet dat hij betrokken is geweest bij de dood van het slachtoffer. Een motief blijft uit.