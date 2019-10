Festival Milkshake is met het evenement For All Who Love donderdagmiddag voor het eerst aanwezig op het Amsterdam Dance Event (ADE).

Milkshake wil meer kleur in de dancewereld. Volgens medeorganisator van het evenement, Marieke, Samollo, is dat hard nodig. "Het is een witte, hetero en machocultuur".

For All Who Love start om 15.00 uur in het kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht met workshops voor bedrijven. Vervolgens zijn er panelgesprekken waar bezoekers vragen kunnen stellen. Om 19.00 uur begint het feest.