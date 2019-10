Directeur-bestuurder Soner Atasoy gaat nog niet weg bij het Haga Lyceum, laat hij donderdag in een brief aan minister Arie Slob weten. Volgens hem is een poging om de nieuwe bestuurder te laten beginnen mislukt, doordat de medezeggenschapsraad en ouderraad dwarslagen.

Atasoy had van minister Arie Slob tot donderdag 12.00 uur gekregen om te vertrekken. Hij moest opgevolgd worden door een interim-bestuurder. Op verzoek van de ouderraad van de school werd Marcel Heuver aangewezen. Hij is op dit moment nog commercieel directeur bij Darrel Burns Salespro. Slob stond positief tegenover dat voornemen.

Heuver had eigenlijk maandag al moeten beginnen, maar dat kon volgens Atasoy niet. Heuver is geen moslim en volgens de statuten van de islamitische school zouden bestuurders dat wel moeten zijn. Atasoy zegt dat het wijzigen van de statuten wel een paar weken in beslag kan nemen.

Minister Slob was het daar niet mee eens en gaf tot donderdag uitstel. Mocht Heuver dan nog niet zijn gestart, dan stopt de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum op 1 december. Er moeten dan andere scholen worden gezocht voor de leerlingen.

In de brief aan Slob schrijft Atasoy dat het niet lukt om de statuten nu al te veranderen. "Zowel de medezeggenschapsraad als de ouderraad hebben aan de noodrem getrokken en zelfs een civielrechtelijke procedure aangekondigd als er in strijd wordt gehandeld met de statuten en de wet medezeggenschap op scholen. Uw gedwongen besluit de wet te overtreden, is ondanks onze inspanning wederom niet haalbaar."