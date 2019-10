Amsterdam

Opnieuw dode door geweldincident in Amsterdam, verdachte gevlucht

In de Jacob Krausstraat in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon doodgeschoten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en is daar aan zijn verwondingen overleden. De vermoedelijke dader zou te voet zijn gevlucht. Het is het achttiende dodelijke geweldincident in Amsterdam dit jaar tot nu toe, ten opzichte van zestien in 2018, meldt de Moordatlas.