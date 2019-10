Een 34-jarige man is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot vier jaar cel voor de ontploffing van een handgranaat bij club Mad Fox aan de Spuistraat in Amsterdam.

Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechter acht bewezen dat de man de handgranaat in zijn bezit had en dat hij daarmee opzettelijk de ontploffing veroorzaakte in de club, gelegen in het centrum van Amsterdam. Ook wilde de hij niet alleen schade toebrengen aan de club, maar ook mensen intimideren, aldus de rechter.

Als strafverzwarend aspect is meegewogen dat de verdachte geen helderheid heeft verschaft over zijn criminele keuzes en daden en geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden.

De handgranaat ontplofte in de ochtend van 5 april voor de deur van de Amsterdamse club. In de maanden voor het incident kwamen al meerdere meldingen binnen over handgranaten. De politie onderzocht destijds die meldingen, maar trof toen geen explosieven aan.

Als gevolg van de ontploffing op 5 april werd de club op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten.