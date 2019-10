Beeldend kunstenaar Raquel van Haver, documentairemaker Aboozar Amini en choreograaf/artistiek directeur Ted Brandsen zijn de grote winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst.

De kunstprijs wordt jaarlijks toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De prijs is voor kunstenaars of organisaties die op een bijzondere manier de kunst stimuleren, in en buiten de stad.

Juryvoorzitter Simone Weimans over de winnaars: "In hun drang om via hun krachtige en hoogstaande werk soms ook onrecht aan de kaak te stellen, gaan ze letterlijk heel ver en schuwen ze het gevaar niet altijd. Alles voor de kunst, lijkt hun motto."

Daarnaast vallen de winnaars op door hun internationale ambitie, en hoewel ze veel in het buitenland verblijven, zijn een aantal winnaars bezig met het stimuleren van aanstormend talent in Amsterdam en Nederland.

Alle winnaars krijgen een prijs van 35.000 euro en een schaal van de stad Amsterdam.