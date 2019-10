Bij het Altra College in de Amsterdamse Konijnenstraat heeft dinsdag een explosie plaatsgevonden. Het pand heeft daarbij flinke schade opgelopen.

Er zijn geen gewonden gevallen. De politie gaat uit van uit de hand gelopen kattenkwaad.

Het Altra College is een school voor speciaal onderwijs in het centrum van Amsterdam. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Wel is te zien dat door de explosie enkele ruiten zijn gesprongen. De straat ligt bezaaid met glas en is afgezet door de politie.

De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De politie vermoedt dat één of meerdere leerlingen achter de explosie zitten.