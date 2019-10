De nieuwe tijdelijke bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum kan voorlopig nog niet aan de slag. Onder meer de statuten moeten worden aangepast en dat kan nog enkele weken gaan duren. Dat zegt directeur-bestuurder Soner Atasoy tegen AT5.

"De interim-bestuurder is namelijk geen moslim", zegt Atasoy. "In onze statuten staat dat bestuurders belijdend moslim moeten zijn en moeten leven volgens de Koran en de Sunnah."

Marcel Heuver, de voorgedragen interim-bestuurder, is dat niet. Heuver is op dit moment commercieel directeur bij Darrel Burns Salespro. "Witter krijg je ze niet", grapt Atasoy. "De ouderraad heeft hem aangewezen. We hebben afstand genomen als bestuur. Zie het als zelfreinigend vermogen. Het is de voordracht van de ouderraad, die wij respecteren."

De voordracht volgt nadat minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob de school halverwege september de aanwijzing oplegde om binnen vier weken een nieuw bestuur aan te stellen. Gebeurt dit niet, dan zou hij de geldkraan dichtdraaien. Aanleiding was een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie over de school.

Twee weken geleden liet Slob aan de Tweede Kamer weten dat het Haga Lyceum met een voorstel was gekomen. Volgens een brief van Atasoy, in handen van AT5, heeft Slob vorige week zijn akkoord gegeven op het aanstellen van Heuver. Dat wilde een woordvoerder van de minister maandagavond niet bevestigen.

De schoolbestuurder vraagt Slob maandag in een brief om meer tijd. Atasoy vraagt daarnaast nog om "extra bekostiging" om "in ieder geval alle voorbereidingen te financieren". Het is de vraag wat de minister nu gaat doen. Wat in ieder geval zeker is, is dat de deadline voor een nieuw bestuur maandag om 23.59 uur verloopt.

"Het bestuur heeft tot en met maandag om te voldoen aan de voorwaarden van de aanwijzing', is de enige reactie van een woordvoerder van minister Slob. Op vragen over hoelang de minister al op de hoogte was van de voordracht van meneer Heuver en van het obstakel dat hij vanwege zijn religie niet aan de slag kan bij de school, wil de woordvoerder op dit moment niet reageren. "Dat zal morgen blijken."