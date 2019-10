Jelle de Graaf neemt afscheid van de gemeenteraadsfractie van BIJ1 in Amsterdam. Hij was anderhalf jaar duoraadslid voor de partij en deed het woord over de onderwerpen democratisering, digitalisering, duurzaamheid en voedsel.

De Graaf gaat samen met zijn partner een duurzaamheidscentrum oprichten. Hij neemt daarnaast plaats in een landelijk strategisch team van BIJ1, de partij wil na de volgende verkiezingen namelijk in de Tweede Kamer komen.

"Met Jelle verliezen we een waardevol lid van onze fractie", zegt fractievoorzitter Sylvana Simons. "Gelukkig zullen we zijn politiek-strategische inzicht en passie voor het klimaat niet hoeven missen."

De Graaf was eerder politiek leider van de Amsterdamse afdeling van Piratenpartij. Vier jaar lang zat hij voor de partij in de stadsdeelraad van West en bij de gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker.

Het is nog niet bekend of De Graaf door iemand vervangen wordt.