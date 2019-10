De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het doodschieten van strafrechtadvocaat Derk Wiersum, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dit heeft de raadkamer maandag besloten.

Over de verdachte is verder nog altijd niets bekend vanwege het nog altijd lopende onderzoek.

De man zit sinds begin oktober in volledige beperking vast. Ook werd toen de vluchtauto die is gebruikt na de liquidatie in beslag genomen. Twee mensen zaten na het doodschieten van de advocaat in de witte Opel Combo, de politie verwacht dan ook dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij, die in de omvangrijke zaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi meerdere verklaringen heeft afgelegd.

De vader van twee kinderen werd vlakbij zijn woning in het Amsterdamse Buitenveldert doodgeschoten en stierf ter plaatse.

De dood van de advocaat is de tweede liquidatie in dit proces. Eerder werd al de onschuldige broer van B. doodgeschoten in Amsterdam.