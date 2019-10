Een vrachtwagen is maandagmiddag tegen een gevel van een woning tot stilstand gekomen op de Roetersstraat in Amsterdam.

Veel hulpdiensten zijn opgeroepen om te assisteren.

Onder meer een mobiel medisch traumateam is opgeroepen. Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Op het moment van het ongeval zaten er mensen in de woning. De brandweer probeert hen via de achterkant van het pand uit de woning te halen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er behoorlijke schade aan het pand.