Amsterdam

Plezierboot aan Mauritskade vliegt twee keer in brand

De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag in veertig minuten tijd twee keer in actie komen voor het blussen van een brand in een plezierboot. De boot lag aangemeerd langs de Mauritskade ter hoogte van de Dapperstraat in het Amsterdamse stadsdeel Oost.