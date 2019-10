Een 22-jarige man die ervan verdacht werd iemand te hebben neergestoken in een restaurant in Amsterdam-Zuidoost in augustus 2018, is door de rechtbank vrijgesproken.

Hoewel bewezen is dat de man het slachtoffer in de rug heeft gestoken, achtte de rechtbank onvoldoende aangetoond met wat voor voorwerp en welke kracht dit gebeurde.

Wel werd de man veroordeeld voor de mishandeling van een vriendin van het slachtoffer. De rechter had voldoende bewijs dat de verdachte de vrouw in het gezicht sloeg. Hiervoor is hem een boete van 350 euro opgelegd.