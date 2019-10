Agenten hebben vrijdagavond in een woning in Amsterdam-Noord zesduizend xtc-pillen aangetroffen tijdens de zoektocht naar een zestienjarig vermist meisje. Een bewoner en het meisje zelf werden aangehouden, maar het meisje is na verhoor weer vrijgelaten.

De politie vond de xtc-pillen in een schoenendoos. In de woning bleek ook het meisje te zijn dat werd gezocht. Het meisje bleek zelf ook in bezit te zijn van de pillen. Ze werd samen met een bewoner van de woning aangehouden wegens het bezit van harddrugs.

Rechercheurs hebben de bewoner verhoord. Het meisje is na verhoor vrijgelaten en overgedragen aan de instantie die haar als vermist had opgegeven. De bewoner is na verhoor voorgeleid bij de rechter-commissaris.