De extra 45 miljoen euro die nodig is voor het Afval Energie Bedrijf moet tot het einde van het jaar een 'periode van rust creëren'. Dat zei wethouder Sharon Dijksma vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering over het AEB.

Deze week vroeg het stadsbestuur om de extra miljoenen. Oppositiepartijen reageerden eerder vanavond verontwaardigd, omdat de reden voor het benodigde extra geld volgens hen onduidelijk was.

Dijksma antwoordde dat de miljoenen onder meer nodig zijn voor operationele kosten, herstelkosten, salarissen en het vervoer van het slib. Er is voor een bedrag van 45 miljoen gekozen zodat er de komende jaren niet opnieuw om financiele steun hoeft te worden gevraagd. 'Als we over twee weken met een nieuwe aanvraag komen, dan zou u volgens mij echt een beetje boos worden. Voor zover u dat niet al was.'

Volgens de wethouder wordt het bedrag niet in een keer uitgegeven. 'De gemeente Amsterdam geeft het bedrag eigenlijk het liefst niet uit. Dat is precies in de geest van hoe de raad er zelf over denkt. Dat kan alleen op het moment dat er vertrouwen bestaat bij schuldeisers, bij de banken, dat het bedrijf wel gewoon de ruimte heeft om tot het eind van het jaar zich rustig te herpakken. En ook de laatste lijnen weer in dienst kan nemen.'

De gemeente wilde, voordat de gemeenteraad op de hoogte werd gesteld, eerst verder onderzoeken of het bedrag echt voldoende was. Dat lijkt volgens Dijksma zo te zijn.