Fans van de Ierse band The Script kunnen morgen hun hart ophalen in hartje Amsterdam. De mannen geven een verrassingsoptreden weg bij Irish Pub Hoopman op Leidseplein.

Dat bevestigt de bar vanavond aan AT5. Het optreden duurt een half uurtje en start om 14.00 uur.

De Ierse band is wereldberoemd door hits als Rain, The Man Who Can't Be Moved en Hall of Fame. De afgelopen jaren is het redelijk rustig geweest rondom The Script, maar eind vorige maand kwam er een nieuwe single uit: The Last Time.