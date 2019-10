Nachtclub Claire op het Rembrandtplein sluit per november haar deuren. Alle evenementen in het kader van het Amsterdam Dance Event (ADE) gaan nog wel door, schrijft de nachtclub donderdag in een bericht op haar Facebook-pagina.

Ondernemer Duncan Stutterheim verkocht de house- en technoclub Studio 80 drie jaar geleden aan nieuwe eigenaren, die de club omdoopten tot Claire.

Claire verkeert in financieel opzicht nu echter in zwaar weer. "Het is geen eitje om een nachtclub draaiende te houden en de simpele realiteit is dat het ons niet goed genoeg is gelukt", staat in de schriftelijke verklaring.

"We hebben in de drie jaar van ons bestaan glorieuze momenten gekend, ochtenden toegejuicht en ons idee van een ideale nachtclub met een vooruitstrevende programmering steeds beter tot uiting laten komen."

De club organiseert op zaterdag 9 november een laatste feest. Het programma voor die avond wordt later bekendgemaakt.

In het pand van de Claire komt volgens de eigenaren "een geheel nieuw team hun eigen draai geven". Het is nog onbekend wie de nieuwe eigenaar is.