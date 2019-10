Binnenland Politie zoekt opnieuw in Robbenoordbos naar vermiste studente De politie kamt de komende weken opnieuw het Robbenoordbos in Noord-Holland uit in de zoektocht naar de zwangere studente Sumanta Bansi (23). Er wordt zowel op het land als in het water gezocht, zo wordt woensdag gemeld aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.