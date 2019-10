Burgemeester Femke Halsema vond het verplaatsen van een groot deel van de demonstranten van Extinction Rebellion naar onder andere het Westelijk Havengebied maandag niet goed, meldt ze woensdagmiddag aan de Amsterdamse gemeenteraad. "We konden alleen niet anders, het justitiële apparaat zat verstopt."

Maandag blokkeerden honderden klimaatactivisten de Stadhouderskade, ondanks een verbod van de gemeente. In totaal werden negentig actievoerders opgepakt. Zij zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten.

De demonstratie werd besproken tijdens het mondelinge vragenuur in de gemeenteraad. Diederik Boomsma van het CDA wilde opheldering van de burgemeester. "Dat mensen de natuur willen beschermen, moedig ik als ecoloog alleen maar aan. Maar het is niet de bedoeling dat een belangrijke verkeersader wordt geblokkeerd", vond de fractievoorzitter.

Volgens Halsema was het geen optie om de Stadhouderskade preventief te laten blokkeren door de politie. "Dat was gek geweest, omdat wij juist een blokkade hadden verboden. De blokkade door Extinction Rebellion moest dus eerst zelf gebeuren", zei de burgemeester.

Het plan van de driehoek was om alle demonstranten persoonlijk aan te spreken. "Dat is aan het begin ook gebeurd. Voor mij was het alleen cruciaal dat we niet de nacht in zouden gaan. Wij hebben gekozen voor aanhoudingen. Daarna zijn we mensen bestuurlijk gaan verplaatsen."

"Ik vond dat ook niet goed", vervolgt zij. "Maar het justitiële systeem zat vol. Er was geen capaciteit meer bij de politie en justitie."

Halsema gaat evalueren met driehoek

Halsema zegt het verloop van de demonstratie samen met de driehoek te willen gaan evalueren. "We moeten langer mensen individueel kunnen aanhouden. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. We hebben een capaciteitsprobleem bij politie en justitie in de stad."

Eén van de redenen om de blokkade van de Stadhouderskade te verbieden was omdat het een belangrijke route is voor hulpdiensten. De gemeente geeft aan geen signalen te hebben ontvangen dat er problemen zijn geweest nu de belangrijke verkeersader ruim twaalf uur was bezet.