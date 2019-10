Twee 25-jarige mannen hebben woensdag tot twintig jaar cel gekregen voor de poging tot liquidatie van twee personen in Amsterdam in 2016.

Een van de mannen is daarnaast schuldig bevonden aan een liquidatiepoging in Almere in 2014 en het voorbereiden van een liquidatie in 2017. Hij kreeg de hoogste straf van twintig jaar.

In Almere ontplofte op 1 november 2014 een explosief onder een rijdende auto. De twee inzittenden sloegen op de vlucht en werden vervolgens onder vuur genomen met een automatisch wapen. Er werden ten minste 37 kogels op hen afgevuurd, maar ze bleven ongedeerd.

De BMW van de daders werd later uitgebrand gevonden in Muiderberg. Een tweede vluchtauto brandde een paar dagen later uit in Amsterdam.

Man had aandeel in liquidatiepoging Almere

Op basis van afgeluisterde gesprekken heeft de rechtbank vastgesteld dat een van de 25-jarige verdachten een aandeel had in de liquidatiepoging in Almere. Hij zat in de BMW, is later in een andere vluchtauto gestapt en heeft deze later in brand gestoken.

Of hij ook daadwerkelijk op de twee mannen heeft geschoten, kon niet worden bewezen. Hij is daarom veroordeeld voor medeplichtigheid aan de liquidatiepoging, maar vrijgesproken van het medeplegen ervan. Hij kreeg twintig jaar cel.

Mannen verantwoordelijk voor liquidatiepoging Amsterdam

De rechter acht bewezen dat beide 25-jarige mannen medeverantwoordelijk zijn voor de liquidatiepoging op twee mannen in de Burgemeester Vening Meineszlaan in het stadsdeel Nieuw-West. Een auto met daarin twee inzittenden werd in april 2016 vanaf een scooter beschoten met een automatisch vuurwapen.

De aanslag mislukte doordat het wapen haperde. Uit gekraakte versleutelde berichten blijkt dat de twee 25-jarigen samen met twee anderen verantwoordelijk waren voor de uitgebreide voorbereiding en de uitvoering van de aanslag.

Alle misdrijven zijn het gevolg van een aanhoudend conflict tussen criminele groeperingen, dat in 2012 ontstond na een ruzie over een partij drugs.