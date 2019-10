Binnenland Klimaatprotest in Amsterdam is ten einde, circa negentig arrestaties Het klimaatprotest van de actiegroep Extinction Rebellion bij het Rijksmuseum in Amsterdam is maandagavond geëindigd. In totaal pakte de politie ongeveer negentig activisten op. Het merendeel van de arrestanten is met een boete heengezonden. Ongeveer dertig personen zitten nog vast.