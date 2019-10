De uitspraak in de zaak tegen Aysel Erbudak, oud-directeur van het ziekenhuis MC Slotervaart, wordt opgeschort, meldt Het Parool.

Eigenlijk zou Erbudak maandag horen of ze daadwerkelijk een celstraf van twee jaar krijgt. De advocaat van Erbudak heeft echter een verzoek ingediend voor het horen van nieuwe getuigen.

De zaak wordt op 25 november hervat. Op die dag volgt een uitspraak in de zaak wanneer de rechtbank het verzoek om nieuwe getuigen te horen verwerpt. Als de rechtbank instemt met het verzoek, wordt de zaak aangehouden.

Erbudak hoorde een maand geleden een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen. Ze wordt verdacht van het verduisteren van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld.

Volgens het OM liet ze via twee valse facturen 1 miljoen euro aan een handlanger betalen. Met dat bedrag financierde ze de aankoop van een zorginstelling in Turkije door haarzelf. Op de facturen stond dat er een voorschot betaald moest worden vanwege de aanschaf van apparatuur voor de afdeling Radiologie. Die apparatuur is nooit geleverd.

Ook zou ze het ziekenhuis voor 200.000 euro aan aandelen hebben laten kopen. Die aandelen verkocht ze weer en het geld zou ze op haar eigen rekening en die van van haar zoon hebben gestort. Ook dat ziet het OM als verduistering.

Erbudak ontkent alle beschuldigingen

Erbudak heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens haar advocaat trad zij in Turkije op namens het ziekenhuis MC Slotervaart. Volgens de advocaat werd het vastgoed in Turkije op haar naam gezet, omdat de Turkse wetgeving dat vereiste. De andere twee ton zou door een fout van het ziekenhuis verkeerd in de administratie zijn beland.