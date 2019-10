De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een autobrand in de Amsterdamse wijk Geuzenveld.

Het vuur brak rond 21.50 uur uit in een voertuig dat in de Daam van Harenstraat geparkeerd stond. De Forensische Opsporing van de politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de brand.

Op beelden is te zien dat een van de zijruiten kapot is. Volgens omstanders is de ruit ingegooid met een baksteen en is de auto vervolgens in brand gestoken.