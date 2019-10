Op een pilaar bij het Olympisch Stadion is in de nacht van zaterdag op zondag een afbeelding van Ajax-icoon Piet Keizer geplaatst.

De beeltenis van de in 2017 overleden Keizer is van de hand van het bekende kunstenaarscollectief Kamp Seedorf. In het verleden maakte Kamp Seedorf al kunstwerken van (oud-)Ajacieden als Edgar Davids en Matthijs de Ligt.

Ook het gigantische kunstwerk Damsco Strijder, van de in 2017 overleden Eberhard van der Laan, is van de hand van het collectief. Dat kunstwerk is te zien op het Mercatorplein.