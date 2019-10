Economie Delen van afvalbedrijf AEB te koop, samensmelting met HVC van de baan De gemeente Amsterdam, die eigenaar is van het noodlijdende afvalbedrijf AEB, zet het verkoopproces van het bedrijf in gang. Dit kondigt de gemeente aan nadat de fusie tussen het AEB en de publieke afvalenergiecentrale HVC is afgeblazen. De afvalstromen van de twee bedrijven bleken te veel van elkaar te verschillen.