Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen maandag, ondanks een verbod van de gemeente, toch blokkades gaan uitvoeren rondom de Stadhouderskade.

De protestgroep wil een blokkade vormen midden op de Stadhouderskade en dat zo lang mogelijk volhouden. Zo willen ze aandacht vragen voor de klimaatproblemen.

"Mensen gaan op straat zitten, mensen gaan vastgeketend aan elkaar zitten. De Museumbrug gaat bezet worden en zal dus voor automobilisten, fietsers en voetgangers niet meer begaanbaar zijn", aldus Frank Heiser, een van de woordvoerders van klimaatactivistengroep.

Hiermee wordt een verbod van de gemeente dat eerder vrijdag werd afgekondigd genegeerd. De aangekondigde blokkade mocht niet uitgevoerd worden, schreef de lokale driehoek (burgemeester, justitie en politie) in een brief aan de actievoerders.

'Zullen zelf nooit geweld gebruiken'

Een van de redenen waarom de burgemeester, politie en justitie het protest verbieden, is omdat ze "bang zijn voor een wanordelijke situatie". Aanrijtijden van hulpdiensten zouden vertraagd kunnen raken en de nooduitgangen van het Rijksmuseum zouden geblokkeerd kunnen worden.

"We zullen zelf nooit geweld gebruiken", zegt woordvoerder Heiser. "Een van de kernwaardes van Extinction Rebellion is dat we geweldloos zijn." Wel zijn ze bereid de wet te overtreden om aandacht te krijgen van de overheid, ook als ze daar hun vrijheid voor op moeten geven.

Politie, justitie en burgemeester Femke Halsema laten de activistengroep in een brief weten de optie te bieden om een nieuw verzoek in te dienen, maar dan moet de actiegroep zich wel aan een aantal voorwaarden houden.

Zo wil de driehoek een duidelijke einddatum afspreken. Bovendien moeten de activisten zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verloop van het protest. Het is nog niet duidelijk of de actiegroep een nieuw verzoek gaat indienen.