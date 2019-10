Het UMC heeft Europese subsidie gekregen om onderzoek naar kanker te kunnen financieren. Het gaat om een bedrag van 30 miljoen euro.

De subsidie zal vooral worden gebruikt voor onderzoek naar het effect van therapieën die ingrijpen op het immuunsysteem: immunotherapie.

Tot nog toe is het effect van de therapie lastig te meten, vertelt hoogleraar Bert Windhorst. Terwijl dat juist erg van belang is. "Wij willen zo vroeg mogelijk vaststellen of de therapie die de patiënt krijgt, kansrijk is", stelt hij.

Om dat in de toekomst beter in te kunnen schatten, zullen naast scans ook speurstoffen worden ingezet. De stoffen kunnen laten zien of het immuunsysteem daadwerkelijk verbetert door de therapie.

Door de subsidie kunnen onderzoekers nieuwe speurstoffen ontwikkelen.