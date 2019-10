Actiegroep Extinction Rebellion mag de aangekondigde blokkadeactie op de Stadhouderskade niet uitvoeren, schrijft de lokale driehoek (burgemeester, justitie en politie) in een brief aan de actievoerders.

De klimaatactivisten waren van plan om een deel van de Stadhouderskade te blokkeren voor al het verkeer. De actie zou op maandag 7 oktober moeten starten en "zo lang duren als nodig is om de eisen van Extinction Rebellion in te willigen".

Hoewel de klimaatactivisten het recht hebben om te demonstreren, is de manier waarop ze dat willen doen niet toegestaan. Er zouden te veel haken en ogen aan het plan zitten.

"Uw doelwit is de willekeurige bezoeker of inwoner van Amsterdam. U ontneemt daarmee juist de vrijheid van diegenen die niet in staat zijn uw eisen in te willigen", schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief. "Dat uw voornemen geen einddatum of eindtijd kent, maakt dat de kans en de ernst van de risico's groot zijn."

De driehoek zegt daarnaast te vrezen voor wanordelijkheden. Bovendien zouden de plannen invloed hebben op het verkeer en kunnen leiden tot blokkering van hulpdiensten.

De activisten mogen een nieuw verzoek om te demonstreren indienen, maar dan moeten ze zich aan een aantal voorwaarden houden. Zo wil de driehoek een duidelijke einddatum afspreken. Bovendien moeten de activisten zelf verantwoordelijkheid nemen en voor een veilig verloop van het protest zorgen.

Activisten hielden eerder al 'bootuitvaart'

Het is niet de eerste keer dat de actiegroep van zich laat horen. Afgelopen juni hield een groep van tweehonderd klimaatactivisten, verbonden aan Extinction Rebellion, een 'bootuitvaart' door de Amsterdamse grachten. Met de actie vroeg de groep aandacht voor de mogelijkheid dat Amsterdam vergaat als de zeespiegel verder stijgt.

Bij een vorige blokkade in april ontregelden leden van de groep de ochtendspits door meerdere straten te blokkeren volgens een zogenoemde swarmingtactiek. Op verschillende plekken werd steeds zeven minuten het verkeer opgehouden, wat tot de nodige ergernis leidde.

Wethouder overweegt juridische stappen tegen actiegroep

Een week eerder kwam de groep nog in het nieuws nadat in de stad een brief met een oproep was verspreid. Lezers werden gevraagd mee te doen aan een demonstratie tegen klimaatverandering. De brief was gedrukt op papier van de gemeente Amsterdam, maar was afkomstig van actiegroep Extinction Rebellion.

Wethouder Marieke van Doorninck liet weten verdere stappen tegen de actiegroep te onderzoeken, omdat zo'n brief afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de gemeente.